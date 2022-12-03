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    Kaos ve aşkın yeni adresi: Kısmetse Olur: Aşkın Gücü fragmanı!

    YouTube'da yayınlanacak olan Kısmetse Olur programından ilk fragman paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2022 - 10:47
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    Kaos ve aşkın yeni adresi: Kısmetse Olur: Aşkın Gücü fragmanı!

    Türk televizyon tarihine damga vuran izdivaç programı Kısmetse Olur'un final yapmanın ardından yıllar geçti.

    İzleyicilerin gönlünde adeta taht kuran yarışma, tekrar bölümleriyle bile gündemde kalmayı başardı.

    Kaos ve fırtınalı aşkların yaşandığı Kısmet Olur'un çok sevilmesi, yeniden ekranlara dönüşünü de sağladı.

    Kanal D ekranlarında Seda Akgül'ün sunumuyla yayınlanan Kısmetse Olur, yeni platform ve sunucusuyla geliyor.

    Fragman yayınlandı

    YouTube'da yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanan Kısmetse Olur, "Aşkın Gücü" adıyla yayınlanacak.

    Öykü Serter'in sunacağı "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" ilk fragmanı da paylaşıldı.

    "Efsane geri dönüyor! Aşkın gücüne inanıyor musunuz? Bir ilişkide nasıl davranılır? Doğru bildiğimiz yanlışlar neler? 9 Kadın 9 Erkek bir araya gelecek... Artık Kısmetse Olur!"

    Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Fragman VİDEO


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