Kara para’nın kaynağı belli oldu! Dilan Polat’a değirmenin suyu bakın nereden geliyor… Dilan- Engin Polat çiftine dair yapılan sokuşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İddialara göre kara para trafiğinin nereden sağlandığı belli oldu.

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İddialara göre, Türkiye'nin Dilan Polat Engin Polat davasıyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı.

Dilan- Engin Polat çiftinin kara para aklama trafiğine nasıl dahil oldukları belli oldu.

Olayların başlangıcı, bahis baronu Halil Falyalı'nın 8 Şubat 2022 tarihinde Kıbrıs'ta öldürülmesiyle başladı.

Yasa dışı bahislerden elde ettiği büyük gelirleri aklamak amacıyla yurt dışında oteller inşa eden Falyalı’nın ölümü sonrasında, yakınındaki kişiler Türkiye'ye para transferi için planlar yapılmaya başladı.

Planlar sırasında Falyalı'nın yakınlarından Veysel Şahin tutuklandı. Bu durum üzerine, kara parayı aklama görevi "Bahis Kraliçe’si" olarak bilinen Sibel Balkotan'a devredildi.

Sanal bahis kraliçesi Sibel Balkotan, işleri yoluna koyduktan sonra 23 Aralık 2019 tarihinde Karayipler'den para karşılığında vatandaşlık aldı.

Dilan Polatı’ı gözüne kestirdi..

Daha sonra Türkiye'de kara parayı aklamak için güzellik merkezlerini hedefleyen Balkotan, bu amaçla Dilan ve Engin Polat çifti ile tanıştı. Ardından kendisine bir Instagram hesabı açtı.

İlk olarak takip ettiği kişi Dilan Polat oldu. İddialara göre, Polat çifti, Balkotan'la birlikte çalışmaya başlayarak çete lideriyle yollarını kesiştirdi.

İddialara göre, Dilan Polat'ın en önemli müşterisi Sibel Balkotan'dı. Balkotan, güzellik merkezindeki nakit akışını fark edince kayınvalidesine Gebze'de bir güzellik merkezi açtı. Bu merkezde Dilan Polat'ın ürünleri satışa sunuldu.

Batum’a kaçtı...

İddialara göre, sanal bahis kraliçesi elde ettiği paraları kuryeler aracılığıyla topladı. Bu paraları hukuk bürosuna taşımak için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan bir firmadan lüks araçlar kiraladı. Kiralanan araç firmasının, iddialara göre Engin Polat'ın yakın akrabalarından birine ait olduğu söyleniyor.

Balkotan'ın birden fazla hukuk bürosuna sahip olduğu da iddialar arasında yer alıyordu. Bu, kirli parayı bu ofislerde toplamak için yapıldığı öne sürüldü. Çünkü hukuk büroları, savcılık talimatı olmadan polis tarafından aranamıyordu. İddialara göre, Balkotan bir hukuk bürosuna 800 bin dolar teklif ederek ortaklık istedi, ancak bu teklif reddedildi.

Balkotan'ın zirve günleri 2021 yılında sona erdi. Yasa dışı bahis operasyonu sırasında gözaltına alındı ve tutuklandı. Ancak bir şekilde tahliye oldu ve yurt dışı yasağı kaldırıldı. Daha sonra Batum'a kaçtığı iddia edildi.