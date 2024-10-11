Karşılaşmalar dizisi başladı mı, nereden izlenir? Giray Altınok'un yeni dizisi hangi platformda?

Var Bunlar ve Prens dizileriyle adından söz ettiren Giray Altınok'un yeni dizisi Karşılaşmalar, izleyicilerin merak konusu oldu.
Altınok'un yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosu ve yayın platformu araştırılıyor.
Bu kapsamda, "Karşılaşmalar dizisi başladı mı, nereden izlenir, oyuncuları kimler" soruları arama motorlarına yöneltiliyor.
İşte Giray Altınok'un yeni dizisi hakkında bilgiler...
KARŞILAŞMALAR DİZİSİ NEREDEN İZLENİR
Giray Altınok'un komedi türündeki yeni dizisi Karşılaşmalar 4 Ekim'den itibaren cuma günleri Exxen'de yayınlanıyor.
KARŞILAŞMALAR DİZİ KONUSU
Dizi, günlük hayatta “bu kadar da olmaz” denilen karşılaşmaları farklı konuklarla bir araya getiriyor.
OYUNCU KADROSU
Dizinin oyuncu kadrosunda; Giray Altınok, Mahir İpek, Zerrin Sümer, Şükrü Özyıldız, Uraz Kaygılaroğlu, Sinem Kobal, Erdem Yener, Sarp Apak, Cem Gelinoğlu, Deniz Hamzaoğlu, Melis Babadağ, Bora Akkaş, Özlem Türkad, Kerem Özdoğan, Muttalip Müjdeci, Cansu Diktaş, Canberk Gültekin, Umut Kaya, Begüm Öner, Muammer Tali yer alıyor.