Haberler



Medya



Karşılaşmalar dizisi başladı mı, nereden izlenir? Giray Altınok'un yeni dizisi hangi platformda?

Karşılaşmalar dizisi başladı mı, nereden izlenir? Giray Altınok'un yeni dizisi hangi platformda? Prens dizisiyle geniş bir kitle edinen Giray Altınok, yeni dizisi Karşılaşmaların çıkacağını hayranlarına duyurdu. Diziyi takip etmek isteyenler, ne zaman ve nerede yayınlanacağını merak etti. Peki, Karşılaşmalar dizisi başladı mı? Kimler oynuyor? Nereden izlenir? İşte bilgiler...