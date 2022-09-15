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    Kasiyerin dikkati barkod hilesini ortaya çıkardı

    Sosyal medyaya yansıyan bir videoda, markete gelen şahsın evde hazırladığı barkodla yapmaya çalıştığı alışveriş oyunu kasiyerin dikkati sayesinde önlendi.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2022 - 09:52
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    Kasiyerin dikkati barkod hilesini ortaya çıkardı

    Bir marketten yansıyan video sosyal medyada gündem oldu.

    Videoya göre markette, bir müşterinin gerçekleştirdiği akılalmaz barkod oyunu ortaya çıkarıldı.

    Market çalışanı tarafından kaydedilen görüntülerde, bir müşteri evde hazırladığı ve ucuz ürünlerden kestiği bir barkodu alıp fark edilmeyecek şekilde marketteki ürünün barkodunun üzerine yapıştırdı.

    100 liralık ürünü 2,75'e satın almaya çalıştı

    Videoda, bu yöntemle 100 liralık ürünün 2,75'e satın alınmaya çalışıldığı ifade edildi.

    Söz konusu olayı, markette çalışan bir kasiyer fark etti.

    Market çalışanları tarafından olaya müdahale edilmesinin ardından, barkod değişikliği yapmaya çalışan şahsın umursamaz davrandığı aktarıldı.

    Kasiyerin dikkati barkod hilesini ortaya çıkardı

    Kasiyere ödül verildi

    Öte yandan görüntülerde, bu olayı yakalayan kasiyere de reçelin fiyatı olan 100 TL'nin ödül olarak verildiği belirtildi.

    Kasiyerin dikkati barkod hilesini ortaya çıkardı #1Kasiyerin dikkati barkod hilesini ortaya çıkardı #2

    Kasiyerin dikkati barkod hilesini ortaya çıkardı #3


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