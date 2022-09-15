Sosyal medyaya yansıyan bir videoda, markete gelen şahsın evde hazırladığı barkodla yapmaya çalıştığı alışveriş oyunu kasiyerin dikkati sayesinde önlendi.

Bir marketten yansıyan video sosyal medyada gündem oldu.

Videoya göre markette, bir müşterinin gerçekleştirdiği akılalmaz barkod oyunu ortaya çıkarıldı.

Market çalışanı tarafından kaydedilen görüntülerde, bir müşteri evde hazırladığı ve ucuz ürünlerden kestiği bir barkodu alıp fark edilmeyecek şekilde marketteki ürünün barkodunun üzerine yapıştırdı.

100 liralık ürünü 2,75'e satın almaya çalıştı

Videoda, bu yöntemle 100 liralık ürünün 2,75'e satın alınmaya çalışıldığı ifade edildi.

Söz konusu olayı, markette çalışan bir kasiyer fark etti.

Market çalışanları tarafından olaya müdahale edilmesinin ardından, barkod değişikliği yapmaya çalışan şahsın umursamaz davrandığı aktarıldı.

Kasiyerin dikkati barkod hilesini ortaya çıkardı

Kasiyere ödül verildi

Öte yandan görüntülerde, bu olayı yakalayan kasiyere de reçelin fiyatı olan 100 TL'nin ödül olarak verildiği belirtildi.