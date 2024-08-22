Katil kardeşler: Ebeveynlerini öldüren Lyle ve Erik Menendez'in hikayesi ABD'de yaşayan José ve Mary Kitty Menendez, evlerinde av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Katilleri ise oğulları... 20. yüzyılın en ünlü ceza davalarından biri olan Menendez Kardeşler'in hikayesi haberimizde.

Editör: Yağmur Dinç

Menendez kardeşlerin hikayesi, Amerika'nın en ilginç ve trajik suç vakalarından biri.

Şimdilerde Netflix, katil kardeşlerin hikayesini ekrana taşımaya hazırlanıyor.

Gerçek suç temalı sürükleyici drama hikayesi, hükümlü katiller Menendez kardeşlerin hayatını ve 1989'da Beverly Hills'te ebeveynlerinin vahşice katledilmesini derinlemesine inceliyor.

1989 yılında Los Angeles'ta, 60 yaşındaki Jose Menendez ve 45 yaşındaki Kitty Menendez'i oğulları öldürdü. Bu hikayenin ardında ise filmlere konu olacak detaylar ortaya çıktı.

İşte Menendez Kardeşler...

MENENDEZ AİLESİ

Jose Menendez, 1944 doğumlu bir işadamı ve Los Angeles'ta yaşayan bir ailenin babası.

Menendez ailesinin bir ferdi olarak, Jose Menendez, zengin bir yaşam tarzına sahipti ve birçok insan tarafından başarılı bir işadamı olarak tanınıyordu.

Jose Menendez, 1980'lerin başında, uluslararası bir film dağıtım şirketi olan Live Entertainment'ın başkanlığı gibi önemli bir pozisyonda bulunuyordu.

Menendez, 1963 yılında güzellik kraliçesi seçilen Kitty (Mary Louise) Menendez ile evlendi. Çiftin iki oğlu oldu: Lyle ve Erik.

KATLİAM YAPTILAR

20 Ağustos 1989'da, Jose Menendez ve eşi Kitty, evlerinde ölü bulundu.

Menendez cinayetleri vahşiydi; 45 yaşındaki José ve 47 yaşındaki Kitty, iki 12 kalibrelik av tüfeğinden çıkan 15 mermiyle neredeyse tanınmaz hale getirildi.

Jose Menendez ve eşi Kitty'nin öldürülmesi, Amerika'da büyük bir medyatik olay haline geldi.

İlk başta, cinayetlerin bir soygun sonucu olduğu öne sürüldü. Ancak soruşturma genişledikçe ortaya çıkan detaylar kan dondurdu.

Bu cinayetlerin ardında, oğulları Lyle ve Erik Menendez'in olduğu ortaya çıktı.

LYLE VE ERİK MENENDEZ

Lyle Menendez, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde (USC) okumaktaydı ve burada tenis oyuncusuydu.

Erik, Beverly Hills Lisesi’ni bitirdi ve ardından Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde (USC) eğitim gördü.

Cinayetleri takip eden aylarda, Menendez kardeşlerden hiçbiri, yakın zamanda anne ve babalarını vahşi, kanlı bir cinayet mahallinde ölü bulan genç adamlar gibi davranmadı. Bunun yerine, piyangoyu yeni kazanmış iki adam gibi davrandılar.

Menendez kardeşler cinayetten sonra 6 ay içinde tam 1 milyon dolar harcadılar.

GEÇ GELEN İTİRAF

Cinayetlerden sonra Dr. Oziel eski hastası Erik'e ulaştı ve küçük Menendez kardeşine bir kez daha danışmanlık yapmaya başladı.

Oziel sonunda hem Erik hem de Lyle'ı kayda aldı ve cinayetleri itiraf etti.

Lyle ve Erik nefsi müdafaa için ebeveynlerini öldürdüklerini söylediler. Babalarının duygusal tacizin yanı sıra fiziksel tacizde de bulunduğunu iddia ettiler.

Erik ve Lyle Menendez, 1996 ve 1997 yıllarında yapılan yargılamalarda suçlu bulundular. İki duruşmada da ömür boyu hapis cezasına çarptırıldılar, ceza indirimi olmaksızın...