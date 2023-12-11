Kazadan sonra ilk poz! Vuslat Doğan Sabancı'nın son hali Yunanistan'da deniz kazası geçiren ve ağır yaralanan Vuslat Doğan Sabancı, ilk kez fotoğraf paylaştı.

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İş insanı Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı, 25 Ağustos'ta Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında deniz kazası geçirmişti.

Tedavi için ABD'ye giden Vuslat Doğan Sabancı, birçok kez ameliyat oldu.

Yüzü tanınmayacak şekilde olan ve aynalara küstüğü söylenen Vuslat Doğan Sabancı'dan ilk paylaşım geldi.

İşte son hali

Vuslat Doğan Sabancı'nın Financial Times'a verdiği röportajda İstanbul'daki evinde bir fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

52 yaşındaki Sabancı'nın son hali, takipçilerinden destek ve beğeni topladı.