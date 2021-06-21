Kefaret Sinan ölüyor mu? Mert Fırat diziden ayrıldı mı? Beklenmeyen final...

Kefaret Sinan ölüyor mu? Mert Fırat diziden ayrıldı mı? Beklenmeyen final...

Kefaret'in son yayınlanan bölümünde Sinan'ın yaralandığını gören izleyiciler Mert Fırat'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. Peki Kefaret dizisinde Sinan ölecek mi? İşte detaylar...

Nurgül Yeşilçay, Yurdaer Okur ve Mert Fırat'ın başrolünde yer aldığı Kefaret dizisi son bölümünde seyircileri meraklandırdı.

Kefaret'in son bölümünde Mert Fırat'ın canlandırdığı Sinan karakteri çatışmaya girerek yaralanmasının ardından izleyiciler Mert Fırat'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak etmeye başladı.

Final yapması beklenen dizinin yeni bölümü 1 Temmuz Perşembe akşamı ekranlarda olacak.

Peki Kefaret Mert Fırat diziden ayrılıyor mu? Kefaret Sinan öldü mü, ölüyor mu? İşte detaylar...

KEFARET SON BÖLÜM

Kefaret son bölümünde Sinan ve Zeynep ayrılma noktasına gelirken, Sinan adeta intihar edercesine çatışmada kendini hedef yapıyor ve arka arkaya vuruluyor. Sinan'ın yaşaması bir mucizeye kalırken dizinin finalin ayak sesleri iyice duyuldu.

Sinan son gizli operasyonunda peşlerinde olan mafya babalarının kızını kendine aşık etmişti. Ancak kız daha sonra her şeyi öğrenir ve aşk acısına dayanamaz ve intihar eder. Sinan'da bunun üzerine iyice suçuluk psikolojesine girer.

KEFARET SİNAN ÖLECEK Mİ?

Kefaret dizisinde şu an için her şey yola koyularak final bölümüne doğru ilerleniyor.

Sinan karakterinin başına gelen bu olay izleyiciyi daha da meraklandırdı. Dizi final olmazsa Mert Fırat'ın başrol olduğu için diziye devam edeceği söyleniyor.

Kefaret dizisi son bölümü tarihi henüz açıklanmadı ancak Mert Fırat'ın yeni dizileri için görüşmeler sürüyor. Son olarak dijital platformda bir dizide yer alacağı öğrenilen Mert Fırat'ın yeni projeleri de merakla bekleniyor.