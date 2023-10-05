Kendi Düşen Ağlamaz'ın Alize'si gözlüklü pozuyla güzelliğini arşa çıkardı! "Afra yanında hal etmiş" TRT 1 ekranlarında reyting rekorları kıran Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin yıldızı Eylül Tumbar, sosyal medya pozlarıyla kendine hayran bırakıyor. Son olarak gözlüklü fotoğrafını yayınlayan güzel oyuncu sosyal medyayı ikiye böldü.

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Milyonların kalbinde taht kuran genç oyuncu Eylül Tumbar, Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisiyle tanınmış ve sevilmişti.

Şimdi ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz dizisiyle izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Eylül Tumbar'ın canlandırdığı Alize karakteri, gönüllerde özel bir yer edinmeyi başarıyor.

Oyunculuğunun yanı sıra büyüleyici güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Eylül Tumbar, sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanıyor.

Genç oyuncu, paylaştığı pozlarla hayranlarının ilgisini çekiyor. Son paylaşımı da dikkat çekmeyi başardı.

Gözlüklü bir başka güzel!

21 yaşındaki güzel oyuncu son olarak gözlüklü pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medya ikiye bölündü.

İşte o kare...

Eylül Tumbar'ın gözlüklü paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının eleştiri hedefi oldu. Bazı kullanıcılar ünlü oyuncunun gözlüklü halini çok beğenirken, bazı kullanıcılar yakışmadığını dile getirdi.