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Kim Milyoner Olmak İster'de basit soruyu bilemedi: Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu

Kim Milyoner Olmak İster'de basit soruyu bilemedi: Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisine, 'Kedi uzanamadığı ciğere' şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?' diye soruldu. Yarışmacı genç yanlış cevabıyla veda ederken söyledikleriyle sunucu Oktay Kaynarca'yı güldürdü.