ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken anlar yaşandı.
Oktay Kaynarca’nın sunduğu programa katılan Boğaziçi Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği'nde okuyan Arda Yazıcı isimli yarışmacıya, "Kedi uzanamadığı ciğere' şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?" diye soruldu.
BASİT SORUYA VERDİĞİ CEVABA KENDİ DE ŞAŞIRDI
Yarışmacı 'A- Kış kış yaparmış' cevabını verdi.
Yarışmacı verdiği yanlış cevap, stüdyodakiler dahil ünlü sunucu Oktay Kaynarca'yı da kahkahaya boğdu.
"TARİHE BÖYLE GEÇTİN"
Oktay Kaynarca, "Adanalı olarak baban sana çok kızacak. Git bence başka bir yerde kal! Kış kış ne Allah aşkına! Herkes sana bunu söyleyecek. Tarihe böyle geçtin." diyerek kahkahalara boğuldu.
Yarışmacı, yarışmadan 5 bin TL alarak veda etti.
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