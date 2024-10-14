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ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken anlar yaşandı.

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının dün ekrana gelen bölümüne, hukuk fakültesi öğrencisi Serhat Cin katıldı.

BASİT SORUDA ELENDİ

Yarışmacını karşısına ikinci soruda, "Hatır sormak amacıyla söylenen ilk sözler anlamına gelen ifade hangisidir?" sorusu çıktı.

Yarışmacı soruya "A -İyiiki" yanıtını verdi.

Ancak cevabın "C -Hoşbeş" olduğu görüldü.

"BUNDAN DAHA KOLAYINI BULAMAZDIK"

Kaynarca, "Niye acele ettin? 'Hoşbeş' yapacaktık seninle. Heyecan yaptın yoksa çok basitti senin için. Uydurulmuş cevaplardı. Bundan daha kolayını bulamadık. Biz seni çok sevdik. Bazen olmaz. Mutlaka hepsinde bir hayır vardır." dedi.

Yarışmacı yarışmadan ödül alamadan ayrıldı, o anlar sosyal medyada gündem oldu.