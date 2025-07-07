Kim Milyoner Olmak İster'de Galatasaray-Fenerbahçe sorusu

ATV'de yayınlanan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle seyirciyle buluştu.
Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen yarışmaya Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sorusu, programa damga vurdu.
GALATASARAY-FENERBAHÇE'NİN İLK DERBİ SONUCU SORULDU
Yarışmacıya, 200 bin TL değerindeki "17 Ocak 1909'da Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan ilk maçın sonucu ne olmuştur?" sorusu yöneltildi.
Sorunun şıkları ise şu şekilde sıralandı:
A) 2-0 Galatasaray galibiyeti
B) 2-0 Fenerbahçe galibiyeti
C) 2-2 beraberlik
D) 3-2 Galatasaray galibiyeti
TÜM JOKERLERİNİ KULLANDI
Yarışmacı ilk telefon jokeriyle başladı, daha sonra sırasıyla tüm jokerlerini kullandı.
Doğru yanıt ise A) 2-0 Galatasaray galibiyeti olarak açıldı.