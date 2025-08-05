Kim Milyoner Olmak İster'de ODTÜ Matematik Mezunu yarışmacının şaşırtan anları

Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar...

Yarışmaya katılan Enise Nehir Aksaylı isimli kadın, kendisini tanıtırken ODTÜ Matematik bölümünden mezun olduğunu söyledi.

İlk iki soruya yanıt veren Aksaylı'ya bu kez kendi alanından bir soru geldi.

JOKER HAKKINI KULLANDI

Aksaylı, '1'den 10'a kadar olan doğal sayıların çarpımı, 1'den 9'a kadar olan doğal sayıların çarpımının kaç katıdır?' sorusuna cevap veremedi.

Önce telefon jokerini kullanmayı seçti ve beklediği sonucu alamadı.

Aradığı kişi süre bitmeden cevap veremedi.

İKİNCİ JOKER HAKKINI DA KULLANDI

Ardından, yarı yarıya joker hakkını kullanmak istediğini söyledi.

Yarı yarıya joker hakkıyla seçenekler 8 ve 10'a indi ve Aksaylı doğru cevabı iki jokerin ardından söyledi: '10'

4. soruda sonuncu, seyirci jokerini kullanan Aksaylı, 5. soruda yarışmaya veda etti.