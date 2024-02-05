Kim Milyoner Olmak İster'e geldi, parasız gitti! Zeka oyunları finalisti bakın hangi soruda elendi... 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye zeka oyunlarında finalist olma başarısı gösteren Sena Aleyna Erdoğan, Kim Milyoner Olmak İster'den hiç para alamadan elendi.

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ensonhaber.com

Kim Milyoner Olmak İster birbirinden ilginç soru ve yarışmacılarla devam ediyor.

Bu defa ilgi çeken yarışmacı ise 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye zeka oyunlarında finalist olma başarısı gösteren Sena Aleyna Erdoğan oldu.

22 yaşındaki Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi olan Erdoğan, basit bir soruda elenince sosyal medyanın diline düştü.

22 yaşındaki yarışmacı 2 bin TL değerindeki ilk sorudan sonra 5 bin lira değerindeki ilk baraj sorusuna geldi. "Türkiye’de hangi ikisi mikroçip taktırılması zorunlu olan evcil hayvandır?" sorusu sorusuna yarışmacının yanıtı şoke etti.

Kedi - köpek yerine...

"A şıkkı Bukalemun ve İguana" diyen Sena isimli yarışmacı Kenan İmirzalıoğlu'nu hayrete düşürdü. Yarışmacı yanıtın kedi-köpek olduğunu duyunca da bir hayli şaşırdı.

O sırada şaşkınlığını gizleyemeyen Kenan İmirzalıoğlu da "Sena?" diyerek soruyu tekrarladı ve "Avusturalya'ya gittin bir anda" dedi.

Bir hayli heyecanlanan yarışmacı "Evet heyecanıma yenik düştüm. Mikroçip denildiğinde daha komplike bir şey düşündüm. Bu koltuğun heyecanını tatmak ayrı oluyormuş" ifadelerini kullandı. İmirzalıoğlu ise "Belki güncel haberleri çok takip etmediğimdendir" dedi.