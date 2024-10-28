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Haber Merkezi

ATV ekranlarında devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını yeni sezonda Oktay Kaynarca sunuyor.

Kaynarca'nın sunduğu yarışma ise zaman zaman ilginç anlara sahne oluyor.

Birbirinden farklı yarışmacıları ağırlayan Kim Milyoner Olmak İster, bu kez İstiklal Marşı sorusuyla gündem oldu.

Kadın bir yarışmacıya, "İstiklal Marşı'nın birinci kıtasının kaçıncı dizesi 'O benimdir' ifadesiyle başlar?" sorusu soruldu.

SORUYU BİLEMEDİ

"Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü" şıklarının yer aldığı soruya yarışmacı 'Üçüncü' yanıtını verdi.

Yanlış cevap veren yarışmacı, herkesi şaşırttı ve yarışmaya da veda etti. Yarışmacının cevabı karşısında şaşıran Oktay Kaynarca ise "Acele ettin. Sağlık olsun." dedi.