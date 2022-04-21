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    Reha Muhtar'ın son hali dikkat çekti

    Televizyon dünyasının ünlü ismi Reha Muhtar, son görüntüsüyle gündeme geldi. 3 çocuk babası Muhtar, ekranlardan uzaklaşarak kendini çocuklarına adadı.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 14:45
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 15:47
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    Reha Muhtar'ın son hali dikkat çekti

    Bir dönem kendine has haber sunumuyla adından söz ettiren Reha Muhtar, şimdilerde 62 yaşında...

    Uzun zamandır ekranlarda olmayan ünlü sunucu, sosyal medyada ortaya çıktı.

    Televizyon macerasını bitiren Muhtar'ın son hali, sevenlerini şoke etti.

    "Ateş Hattı" programıyla uzun süre evlere konuk olan sunuc, "acı var mı acı" sözleriyle akıllarda yer edindi.

    PişşTi, Çapraz Ateş, Çok Farklı, Son Kale gibi programları sunan Reha Muhtar'ın gazetecilik kariyeri, 2016 yılının Kasım ayında Vatan Gazetesi'nden ayrılmasıyla son buldu.

    Reha Muhtar, kariyerinin yanı sıra magazin gündeminin de konuşulan isimleri arasında yer aldı.

    Gülşen, Nilüfer, Harika Avcı ve Deniz Uğur ile birliktelik yaşayan sunucu, aşka kapılarını kapattı.

    Kendini çocuklarına adadı

    Genç yaşlarıyla hafızalara kazınan Reha Muhtar'ın yaşlanmış olduğu görüldü.

    Reha Muhtar şimdilerde ne yapıyor diye merak edenler ise, gerçeği öğrendi.

    Sanatçı Nilüfer'le birlikte evlat edindikleri kızı Ayşe Nazlı ve Deniz Uğur ile birlikteliğinden ikizleri olan Reha Muhtar, tüm vaktini çocuklarına adadı.

    Reha Muhtar ın son hali dikkat çekti #1

    Reha Muhtar ın son hali dikkat çekti #2

    Reha Muhtar ın son hali dikkat çekti #3

    Reha Muhtar ın son hali dikkat çekti #4

    Reha Muhtar ın son hali dikkat çekti #5


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