Kısmetse Olur Aşkın Gücü kim elendi? Yeni yarışmacı TikTok fenomeni Buse Korkmaz kimdir? Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışma programında dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Yarışmaya veda eden ismin ardından yeni bölüm fragmanı geldi. Fragmanda yeni yarışmacı izleyicilerin dikkatini çekti. Peki Kısmetse Olur elenen isim kim oldu? Yeni yarışmacı Buse Korkmaz kimdir?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü evlilik programı, Öykü Serter’in sunumuyla haftanın 6 günü Youtube platformunda izleyici ile buluşuyor. 5 yıl aradan sonra ekranlara geri dönen yarışma programı büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. 9 gelin adayı ve 9 damat adayının aynı evde 5 saat vakit geçirdiği programda her hafta eleme gecesi yapılıyor. Yarışmadan ayrılan yarışmacıların yerine yeni kişiler dahil oluyor. Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında dün eleme heyecanı yaşandı. Haftanın birincileri ise Sedat ve Tuğçe oldu. İki yarışmacı ise potaya girdi. Buse ve Berat potaya girdi! Dün akşam yayınlanan bölümde ödülün sahibi olan Sedat, kendi evini korudu ve gelinler evinden Buse yarışmaya veda etti. Bölümün ardından fragman yayınlandı. Yeni yarışmacı Buse Korkmaz dikkat çekti. İşte Buse hakkında merak edilenler… Buse Korkmaz kimdir? 3 Ocak 2002 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Buse Korkmaz, TikTok’ta çektiği videolarla büyük bir kitle oluşturdu. Sosyal medya fenomenliğinin dışında güzellik merkezi bulunuyor. Sosyal medyada 1M takipçisi bulunuyor.