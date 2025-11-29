Kızılcık Şerbeti 116. bölüm fragmanı: 7. koca yükleniyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Show TV’nin her Cuma akşamına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti, dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle heyecanı doruğa çıkardı.

Ünal ailesinin içindeki dengeler, yaşanan son gelişmelerle bir kez daha altüst oldu.

Tüm bu karmaşanın ardından gözler bir sonraki bölüme çevrildi. Peki, yeni bölümde neler olacak?

NURSEMA'YA YENİ PARTNER Mİ GELECEK?

Fatih ve Başak evlenmek için ilk adımları atıyor.

Diğer tarafta Çimen ile Emir arasındaki yakınlaşma, Emir’in ailesinden beklenmedik bir tepkiyle karşılaşıyor.

Fragmanda dikkat çeken bir diğer sahne ise Nursema’nın mutluluğu. İzleyiciler, karakterin hayatına yeni bir partner girip girmeyeceğini tartışırken Nilay’ın “7. koca yükleniyor” sözleri kafalarda soru işareti bıraktı.