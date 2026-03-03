Taşacak Bu Deniz'de bu hafta 2 bölümlük müjde: TRT yayın akışı güncellendi

Geçtiğimiz hafta A Milli Basketbol Takımı maçı sebebiyle Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümü yayınlanmamıştı. İzleyicilere müjde geldi. TRT bu haftaki yayın akışını güncelledi.
Her hafta Cuma akşamları ekranlara gelen Taşacak Bu Deniz, geçtiğimiz hafta yayın akışında yer almayınca izleyiciler sosyal medyada tepki gösterdi.
Dizi yerine FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanan Sırbistan - Türkiye mücadelesi TRT 1 ekranlarına taşındı.
Yaşanan değişikliğin ardından kanaldan müjde geldi ve yayın akışı Perşembe günü için yeniden düzenlendi.
BU HAFTA 2 BÖLÜM YAYINLANACAK
TRT1'in 5 Mart 2026 Perşembe günü yayın akışında Taşacak Bu Deniz dizisine yer verildi. Bu hafta hem perşembe hem cuma günü dizi izleyiciyle buluşacak.
Ancak Perşembe günü dizinin yeni bölüm ya da son bölüm tekrarının yayınlanacağına dair bilgi verilmedi.
İşte TRT1 Perşembe ve Cuma yayın akışları:
5 MART PERŞEMBE VE 6 MART CUMA YAYIN AKIŞI
07.05 – Kalk Gidelim
08.45 – Adını Sen Koy
10.00 – Kur'an'ın Mesajı
10.30 – Alişan İle Hayata Gülümse
13.20 – Seksenler
13.55 – Vefa Sultan
15.30 – Kur'an'ın Mesajı
16.00 – Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17.45 – Ramazan Sevinci
19.20 – Ana Haber
20.00 – Taşacak Bu Deniz