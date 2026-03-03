Taşacak Bu Deniz'de bu hafta 2 bölümlük müjde: TRT yayın akışı güncellendi

Her hafta Cuma akşamları ekranlara gelen Taşacak Bu Deniz, geçtiğimiz hafta yayın akışında yer almayınca izleyiciler sosyal medyada tepki gösterdi.

Dizi yerine FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanan Sırbistan - Türkiye mücadelesi TRT 1 ekranlarına taşındı.

Yaşanan değişikliğin ardından kanaldan müjde geldi ve yayın akışı Perşembe günü için yeniden düzenlendi.

BU HAFTA 2 BÖLÜM YAYINLANACAK

TRT1'in 5 Mart 2026 Perşembe günü yayın akışında Taşacak Bu Deniz dizisine yer verildi. Bu hafta hem perşembe hem cuma günü dizi izleyiciyle buluşacak.

Ancak Perşembe günü dizinin yeni bölüm ya da son bölüm tekrarının yayınlanacağına dair bilgi verilmedi.

İşte TRT1 Perşembe ve Cuma yayın akışları:

5 MART PERŞEMBE VE 6 MART CUMA YAYIN AKIŞI

07.05 – Kalk Gidelim

08.45 – Adını Sen Koy

10.00 – Kur'an'ın Mesajı

10.30 – Alişan İle Hayata Gülümse

13.20 – Seksenler

13.55 – Vefa Sultan

15.30 – Kur'an'ın Mesajı

16.00 – Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17.45 – Ramazan Sevinci

19.20 – Ana Haber

20.00 – Taşacak Bu Deniz