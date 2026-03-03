Korkunç Bir Film 6 İlk Fragman - Vizyon Tarihi Açıklandı

İlk Scary Movie filmi 2000 yılında vizyona girmiş ve Keenen Ivory Wayans tarafından yönetilmişti.

Kısa sürede devam filmleri gelmiş, özellikle Scary Movie 3 serinin en sevilen halkası olarak öne çıkmıştı.

Ancak 2013 yapımı Scary Movie 5'in olumsuz eleştiriler alması, serinin uzun süre rafa kaldırılmasına neden olmuştu.

YENİ NESİL MİZAH-KORKU

13 yıllık aranın ardından gelen yeni film, hem nostaljiye yaslanıyor hem de güncel popüler kültürü hedef alarak seriyi yeniden canlandırmayı amaçlıyor.

Paramount Pictures, serinin altıncı halkası olan "Scary Movie 6" için ilk fragmanı görücüye çıkardı.

Tanıtım, "Scream 6"nın meşhur metro sahnesinin bir parodisiyle açılıyor.

Filmde Michael B. Jordan’ın "Sinners" filminden "The Substance"ın vücut korkusu ögelerine, Netflix fenomeni "Wednesday"den "Smile"ın ürkütücü gülümsemelerine kadar pek çok güncel yapıma gönderme yapılıyor.

Korkunç Bir Film 6, 12 Haziran 2026'da vizyona girmeye hazırlanıyor.