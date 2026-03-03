Teşkilat'a yeni oyuncu: Davut geliyor

TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Burak Arlıel’in yönetmenliğinde ilerleyen, Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk’ün başrollerini paylaştığı yapım; istihbarat teması ve yüksek tempolu sahneleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor.

Pazar akşamlarına damga vuran Teşkilat dizisi, oyuncu kadrosuna yeni bir isim olan Yıldıray Şahinler'i de ekledi.

DAVUT, TEŞKİLAT'TA

Diziye katılan Şahinler’in canlandıracağı Davut karakteri hikayenin kırılma noktalarından biri olarak gösteriliyor.

Kulis bilgilerine göre Davut, operasyonel süreçlerde belirleyici rol üstlenecek ve stratejik hamleleriyle güç dengelerini etkileyecek.

Karakterin dost mu yoksa tehdit unsuru mu olduğu sorusu ise senaryonun en kritik gizemlerinden biri olarak öne çıkıyor.