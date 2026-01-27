Kızılcık Şerbeti 123. bölüm 2. fragman: Ünal ailesi öldü mü? Nilay, Abdullah, Salkım, Başak...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, izleyiciyi yine ekran başına kilitleyecek.

Final sahnesindeki soru işaretleri henüz tazeyken yayınlanan yeni fragman, sosyal medyada adeta bomba etkisi yarattı.

Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör yerine ünlü oyuncu Emre Dinler geldi.

Fragmanın son sahnesi ise izleyicileri şaşırttı. Ünal ailesine ne oldu?

ÜNAL AİLESİ ÖLDÜ MÜ?

Dizinin yeni bölümünde Bade bebeğini kaybediyor. Başak ise Bade'nin aslında hiç hamile olmadığı kanıtlamak için elinden geleni yapacak.

Öte yandan son sahnede Ünal ailesindeki herkes yerde baygın yatıyor. Peki, ailenin başına ne geldi?

İşte Kızılcık Şerbeti 123. bölüm 2. fragman: