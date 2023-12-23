Kızılcık Şerbeti 45. bölüm fragmanı: Ve nikah kıyıldı, Pembe evden kovuluyor… Star TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, dün akşamki bölümüyle reytingleri altüst etti. Heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı geldi. Sonunda nikah kıyıldı, Pembe başına geleceklerden habersiz...

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ensonhaber.com

Star TV ekranlarının sevilerek izlenen Kızılcık Şerbeti dizisi, geniş bir hayran kitlesi tarafından takip ediliyor.

Son bölümüyle ekran başındakileri büyüleyen dizi, yeni fragmanıyla merak uyandırdı.

Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi deneyimli ve yetenekli oyuncuların başrollerini üstlendiği Kızılcık Şerbeti, yine reytingleri devirdi.

Yeni bölüm merak konusuyken, diziden ilk fragman geldi. Bakın neler olacak neler…

Nikahı kıydılar

Kıvılcım Ertuğrul'a evet dedikten sonra Ömer'in hastalığını öğrenmişti. Ömer, Kıvılcım ve Ertuğrul'u birlikte görmeye dayanabilecek mi?

Fatih ve Doğa tekrar evlenmeye karar verdikten sonra, Abdullah ve Alev olayı engel olmuştu. Pembe artık Doğa'ya düşmandı.

Fatih ve Doğa herkesten gizli nikah kıydı. Fragmanın sonunda Doğa'nın hakimiyeti eline alması ve Alev'in geleceğini ima etmesi izleyicileri şoke edecek.

İşte Kızılcık Şerbeti 45. bölüm fragmanı...