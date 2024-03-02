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Kızılcık Şerbeti 54. bölüm fragman: Nursema ile Umut boşanıyor! Yeni birini buldu

Kızılcık Şerbeti 54. bölüm fragman: Nursema ile Umut boşanıyor! Yeni birini buldu Kızılcık Şerbeti, dün akşamın en çok konuşulan dizisi oldu. Yeni bölümü heyecanla beklenirken ilk fragman geldi. Alev bebeğini doğuracak mı? Umut, Nursema'yı terk ediyor. Nursema bakın teselliyi kimde bulacak. İşte Kızılcık Şerbeti 54. bölüm fragmanı...