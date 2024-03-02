Show TV'nin izleyicileri ekrana kilitleyen dizisi Kızılcık Şerbeti, dün akşam reyting rekorları kırdı.
Gold Film imzalı, her bölümüyle unutulmaz anlar yaşatan dizi, bir kez daha en çok konuşulan diziler arasına yerleşti.
Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman ve Settar Tanrıöğen gibi usta isimlerin yer aldığı diziden yeni fragman geldi.
Gelecek bölümde neler olacağını merakla bekleniyor.
Nursema ve Umut boşanıyor
Hapisten çıktıktan sonra psikolojisi bozulan Umut, Nursema'yı terk edecek. Nursema'nın Umut ile ayrılması bütün aileye yayılacak.
Dizi takipçileri arasında dönen iddialara göre ise Nursema ile patronu Rüzgar arasında yeni bir aşk başlayabilir.
Öte yandan bütün Ünal kardeşler, Alev'in bebeğine onay vermese de, Abdullah bebeği kabullenecek. Alev doğurmakta kararlı.
İşte Kızılcık Şerbeti 54. bölüm fragmanı...