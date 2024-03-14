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Kızılcık Şerbeti 55. bölüm 2. fragman: Kıvılcım'ın sinir krizi! "Çıkart şu kafandakini"

Kızılcık Şerbeti 55. bölüm 2. fragman: Kıvılcım'ın sinir krizi! "Çıkart şu kafandakini" Çimen'in tesettüre girmesi ve kuma gitmesini kaldıramayan Kıvılcım, elinden geleni yapmaya devam ediyor. Kızılcık Şerbeti 55. bölüm 2. fragmanında kapıya dayanan Kıvılcım, Çimen'i ikna etmeye çalışıyor.