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Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbeti dizisi, son bölümüyle heyecanı doruklara çıkardı.
Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman ve Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi, tansiyonu yükseltiyor.
Her bölümüyle reyting rekorları kıran diziye son olarak Çimen-Gökhan ilişkisi damga vurmuştu.
Tesettüre giren Çimen'i gören ailesi, dumur oldu.
Yeni bölümü heyecanla beklenen diziden yeni fragman geldi.
Kızılcık yeni fragman
Fragmanda Kıvılcım kızı vazgeçirmek için karşı tarafın kapısına dayandı. Çimen ise ikna olmaya gönüllü değil.
Öte yandan Alev-Abdullah ilişkisi de çıkmaza gidiyor. Bebeğini babasız bırakmak istemeyen Abdullah, Alev'i döndürmeye çalışıyor.
İşte Kızılcık Şerbeti 55. bölüm 2. fragmanı...