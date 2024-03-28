Kızılcık Şerbeti 57. bölüm 2. fragmanı: Görkem'den Pembe'ye yeni gelin ayarı! Doğa'yı mumla aratacak... Yayınlanan Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı, izleyicileri şoke etti. Fatih ile evlenen Görkem'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Pembe'ye Doğa'yı mumla aratacak bir gelin gelirken, Doğa cephesinde ise kelebekler uçuşuyor.

ensonhaber.com

Show TV'de yayınlanan iddialı dizi Kızılcık Şerbeti, yine izleyicileri ekrana kilitleyecek.

Başrollerinde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin 57. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Fragmana Pembe ile Görkem'in diyaloğu damgasını vurdu.

Büyük bir heves ve mutlulukla Fatih ile Görkem'i evlendiren Pembe, Görkem'in ''Ben Doğa değilim. Kızım, kızım deyip arkamdan kuyumu kazmaya çalışırsanız dünyayı size dar ederim. Köprü geçildi Pembe hanım. İstediğime istediğimi söylerim. Kimse de bana karışamaz.'' şeklindeki sözlerini duyunca şaşkına döndü.

Sosyal medya kullanıcıları ise ''Pembe, Doğa'yı mumla arayacak'', "Sen bunu hakettin'', "Doğa'yı mumla arayacak" şeklinde yorumlar yaptı.

Doğa ise Giray'ın yakınlaşması da dikkat çekti.

İşte Kızılcık Şerbeti 57.bölüm 2.fragmanı...