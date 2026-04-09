Daha 35 yaşındaydı; Game of Thrones yıldızı vefat etti

Ünlü oyuncu Michael Patrick’in, Kuzey İrlanda’daki bir bakımevinde yaşamını yitirdiği açıklandı.

2023 yılında Motor Nöron Hastalığı teşhisi konulan Patrick’in, uzun süredir tedavi gördüğü ve hastalığa karşı dirençli bir mücadele verdiği belirtildi.

EŞİ DUYURDU

Acı haberi, eşi Naomi Sheehan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Sheehan, Patrick’in ailesi ve yakın dostlarının yanında, huzur içinde hayata veda ettiğini ifade etti.

Eşinin zorlu süreç boyunca güçlü durduğunu vurgulayan Sheehan, Patrick’in enerjisi, yaşam sevinci ve çevresine verdiği ilhamla her zaman hatırlanacağını dile getirdi.

Ayrıca hastalık sürecinde kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.