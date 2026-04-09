Taşacak Bu Deniz'de "Fatih Furtuna" ihtimalleri: Kim oynayacak

TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz'de senaryo gittikçe heyecanlandırıyor.

Yayınlanan 24. bölüm fragmanında; Zarife'nin gizemli oğlu, Oruç ve İso'nun abisi "Fatih Furtuna"nın sinyalleri verildi.

Yeni bölümde adı açıkça telaffuz edilen bu karakterin, genellikle dizi kurgusuna uygun şekilde birkaç bölüm içinde fiziksel olarak hikâyeye dahil olması bekleniyor.

Fatih Furtuna'yı kimin oynayacağı ise büyük bir merak konusu oldu.

Sosyal medyada gündem olan fragmanın akabinde izleyicilerden de tahminler geldi.

FATİH FURTUNA KİM OLACAK

Fatih Furtuna karakterini kimin canlandıracağı henüz netleşmemiş olsa da izleyiciler şimdiden kendi adaylarını belirlemeye başladı.

Bu isimler arasında en çok dikkat çekenlerden biri, İnadına Aşk dizisinde canlandırdığı Trabzonlu karakterle hafızalarda yer edinen Eren Vurdem.

Son olarak "Aynı Yağmur Altın" dizisinde rol alan Burak Tozkoparan da karaktere yakıştırılan isimler arasında yer aldı.

Anıl Tetik ve Ali Burak Ceylan da izleyicilerin tahminlerinde bulunuyor.

Ancak şu ana kadar ne yapım ekibinden ne de kanaldan bu rolle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.