Kızılcık Şerbeti'nde Firaz ile Doğa'nın yasak aşk sahnesi tepki çekti: RTÜK harekete geçti

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı..

Geçtiğimiz cuma günü yeni sezonunun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizi, bölüm sonu ve yeni bölüm fragmanındaki sürpriz bir gelişmeyle izleyicilerin gündemine oturdu.

DOĞA-FİRAZ YASAK AŞKI TEPKİ ÇEKTİ

Yeni bölümde Sıla Türkoğlu’nun hayat verdiği "Doğa" karakteri ile Batuhan Bozkurt Yüzgüleç’in canlandırdığı "Firaz" karakterinin yasak aşkı ön plana çıktı.

Nursema’nın kocası Firaz ile Fatih’in eşi Doğa arasındaki gizli ilişki, 104. bölüme damgasını vurdu.

Bölümün final sahnesinde yer alan mesajlaşma sekansı, söz konusu aşkın ortaya çıkmasına neden oldu.

TEPKİ ÇEKTİ: "ARTIK İZLEMEM"

Sahnenin yayınlanmasının ardından sosyal medyada yüzlerce yorum yapıldı.

Bazı kullanıcılar, “Reyting uğruna böyle bir senaryoya gerek var mıydı?” sözleriyle tepkilerini dile getirirken, bir başkası “Bu ilişki dizinin tüm dengesini bozdu, artık izlemem” yorumunu yaptı.

RTÜK HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan gelişmenin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) harekete geçti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Üst Kurul özellikle 'Aile Yılı' vesilesiyle aile yapımıza ve toplumsal değerlerimize zarar verebilecek hiçbir içerik karşısında kayıtsız kalmayacak, gereğini kararlılıkla yerine getirecektir" dedi.

"GEREKLİ İŞLEMLER İVEDİLİKLE YAPILACAKTIR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

Aile, milletimizin en sağlam dayanağı; örf ve adetlerimizle milli ve manevi değerlerimiz ise bizi birbirimize kenetleyen en güçlü bağlardır.

2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi, bu değerlerin devletimiz ve milletimiz için taşıdığı önemin en açık göstergesidir. Unutulmamalıdır ki aileyi hedef alan her yayın, yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz; çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline ve toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder. Bu çerçevede, Show TV'de yayımlanan Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurulumuza ulaşan şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup bahse konu yapım ile ilgili gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır.

"AİLE YILI VESİLESİYLE AİLE YAPIMIZA ZARAR VEREBİLECEK HİÇBİR İÇERİK KARŞISINDA KAYITSIZ KALMAYACAĞIZ"

Halkımız müsterih olsun, Üst Kurul özellikle 'Aile Yılı' vesilesiyle aile yapımıza ve toplumsal değerlerimize zarar verebilecek hiçbir içerik karşısında kayıtsız kalmayacak, gereğini kararlılıkla yerine getirecektir. Ayrıca, bugüne kadar yayınlarında aile kurumuna, örf ve adetlerimiz ile milli-manevi değerlerimize özen gösteren tüm yayıncı kuruluşlara teşekkür ediyor, bu duyarlılığın artarak sürmesini temenni ediyoruz.

İşte Kızılcık Şerbeti 105. bölüm fragmanı:

SENARİSTİN ESKORTLUĞU SAVUNAN AÇIKLAMALARI

Öte yandan geçtiğimiz yıl Kızılcık Şerbeti'ne dahil olan senarist Merve Göntem'in sosyal medyada yaptığı "Eskortluğu savunan" açıklamaları yeniden gündeme geldi.



Kızılcık Şerbeti'nin yanı sıra 'Çıplak' dizisinin de senaristi olan Merve Göntem'in kız lisesinde okurken bazı arkadaşlarının para karşılığı seks yaptığını açıklamıştı:

Ben kız lisesi mezunuyum, benim lisemde para karşılığı seks yapan kızlar vardı ve biz onlara eskort demiyorduk. Çok normal geliyordu bize. Eylül'ü yazarken onlardan çok etkilendim ve beslendim. Ya da üniversitelerde yurtlarda kalan, şehir dışından İstanbul'a okumaya gelip burada birtakım gece kulüplerine gidebilmek için bunu yapan o kadar çok genç kız var ki.



Buradaki genç kızlar o kadar çok şeyden bıktı ki, giydikleri etek boyuna karışılmasından bıktılar, onlar için birisiyle para karşılığı seks yapmak ne ki, dünyada o kadar fazla kötülük var ki. Yaşadığımız sertlik içinde light kalıyor. Karanlık içinde kız kendi eğlencesini yaratmış.

İSRAİL ÜRÜNÜNÜN REKLAMI DA YAPILMIŞTI

Dizide daha önce de İsrail ürünü boykot listesindeki 'Ariel' çamaşır deterjanının reklamı da yapılmıştı.

Geçen sezonda dizinin bölümlerine boykotlu ürün yerleştirme yapılmış, büyük tepki toplamıştı.