Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın yeni komşusu bakın kim çıkacak...

Yağmur Uçar
Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nde yine sular durulmuyor.
Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi, her bölümüyle nefes kesiyor.
Kızılcık Şerbeti son bölümünde Nursema'nın Firaz ile kaçışı damga vurdu.
Ortalık iyice karışırken, Kıvılcım'a gelen yeni komşu da dikkatleri çekti.
"Beril" karakteriyle diziye dahil olan isim, izleyicilerin merak konusu oldu.
Kızılcık Şerbeti'nin Komşu Beril'ini, şarkıcı kimliği ile tanınan Elif Melda Yılmaz canlandırıyor.
Yılmaz, daha önce Kurtlar Vadisi, Aşkın Tadı ve Yargı dizisinde rol almıştı.
Beril karakterinin ise Ömer için geldiği iddia edildi. Kıvılcım'ın komşusu Beril'in Ömer'e aşık olacağı tahmin ediliyor.