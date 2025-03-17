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Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın yeni komşusu bakın kim çıkacak...

Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın yeni komşusu bakın kim çıkacak... Kızılcık Şerbeti dizisinde kadroya yeni bir isim dahil oldu. Kıvılcım'ın alt komşusu olan Beril karakteri, izleyici karşısına çıktı. Karakteri oynayan isim ise bakın kim çıktı...