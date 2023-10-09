Kızılcık Şerbeti'ne öyle bir isim geliyor ki... İşte Doğa'nın yeni kocası! Fatih kıskançlıktan ölecek Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Diziye genç ve yakışıklı bir oyuncunun Doğa karakteri için dahil olacağı söylendi.

ensonhaber.com Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti, reyting rekorları kırmaya devam ediyor. İki sezondur hayranlarını ekran başına kilitleyen dizide, bazı dengeler ise değişmeye başladı. Oyuncu kadrosunu güçlendiren diziye yeni isimlerin dahil olacağı söylenirken, ortaya atılan iddia sosyal medyayı salladı. Sıla Türkoğlu'nun Doğa'ya, Doğukan Güngör'ün Fatih'e hayat verdiği diziye Barış Arduç'un katılacağı iddia edildi. Doğa ile yakınlaşacak! Yakışıklı oyuncunun Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katılacağı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Fatih ile arası kötü olan ve boşanma aşamasına gelen Doğa'nın Barış Arduç'un canlandıracağı karakterle yakınlaşacağı konuşuluyor. Sosyal medyada "Kesin Doğa'ya partner olacak", "Harika haber" şeklinde yorumlar yapıldı.