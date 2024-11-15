Kızılcık Şerbeti'nin Firaz'ı bakın kim çıktı! Meğer o dizide...

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, cuma akşamlarına damga vuruyor.
3. sezonuyla büyük ilgi toplayan dizi, kadrosuna yeni isimler ekledi.
Firaz karakteri ile tanışan seyirciler, hakkında yoğun bir araştırmaya başladı.
Kızılcık Şerbeti'nde Firaz'a ünlü oyuncu Batuhan Bozkurt Yüzgüleç hayat veriyor.
Yüzgüleç'in biyografisine bakanlar ise yıldızını parlatan diziyi hatırlıyor.
KIZIL GONCALAR'DAN TRANSFER
Sinema ve dizi oyuncusu. 1995, İstanbul doğumlu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu.
Daha önce Erkan Koçak Köstendil’in yönettiği Suma filminde oynayan ve ödül olan Batuhan Yüzgüleç 2018 de Bizim Hikaye’de oynadı.
2019’da ise Çukur dizisi kadrosunda yer aldı.
'Kızıl Goncalar' dizisinde Affan karakterini canlandıran Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterinin yeni partnerini Firaz'a hayat veriyor.