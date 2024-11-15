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Kızılcık Şerbeti'nin Firaz'ı bakın kim çıktı! Meğer o dizide...

Kızılcık Şerbeti'nin Firaz'ı bakın kim çıktı! Meğer o dizide... Kızılcık Şerbeti kadrosunun yeni karakteri Firaz'a ünlü oyuncu Batuhan Bozkurt Yüzgüleç hayat veriyor. Yüzgüleç'i görenler ise aslında o diziden tanıyor...