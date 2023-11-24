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Son dönemde Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Kıvılcım karakteriyle adından söz ettiren Evrim Alasya, beğeni topluyor.
44 yaşındaki Alasya, sosyal medyada sık sık paylaşım yapıyor.
Uzun yıllardır ekranların tanıdık isimlerinden olan ünlü oyuncu, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.
Yaşlanmayan Evrim
Fit görüntüsü ile cesur pozlara imza atan Evrim Alasya, izleyicilerin merceği altında.
Evrim Alasya'nın birbirinden iddialı Instagram pozları, dudak ısırtıyor.
İşte o karelerden bazıları...