Kral Charles'ı sinirlendirecek hamle: Prens Harry ve Meghan Markle'dan geldi Kral Charles'ın kansere yakalandığının duyurulmasının ardından yanına giden Prens Harry, ünvanlarından vazgeçmiyor.

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ensonhaber.com

Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle ve Prens Harry cephesinde sular durulmuyor.

İkili verdikleri röportajlarla tepki toplarken, şimdi ise açtıkları siteyle eleştiri konusu oldu.

Çift, Archewell isimli web sitelerini; biyografilerine ve son aktivitelerine yer veren Sussex.com adlı bir siteyle değiştirdi.

Bunun üzerine İngiltere'den sesler yükselirken, saraydan ayrılanların ünvan kullanmaları saçma bulundu.

Saray kaynaklarından açıklama

Saraya yakın kaynaklardan henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, "Sussex'in kullanımıyla ilgili ciddi sorunlar yaşayacaklar. Bu bir Kraliyet ünvanıdır ve eğer bununla ilgili herhangi bir ticarileşme durumu varsa kapatılacaktır." dedi.

Ancak çifte yakın bir kaynaklar ise "Prens Harry ve Meghan, Sussex Dükü ve Düşesi'dir. Bu bir gerçek. Bu onların soyadı ve aile adı." dedi.

Siteye dair

Prens Harry ve Meghan Markle'ın web sitesi, dün akşam yayına girdi. Sitede, çiftin biyografilerinin yanı sıra son haberlerde yer alıyor.

Harry; insani yardım uzmanı, askeri emektar, akıl sağlığı savunucusu ve çevre savunucusu olarak tanımlanıyor. Meghan ise feminist ve insan hakları ve cinsiyet eşitliğinin savunucusu olarak niteleniyor.

İngiltere'de taht savaşları

Kral 3. Charles’a kanser teşhisi konulmasından sonra veliaht Galler Prensi William tahta geçmeye hazırlanıyor.

Galler Prensi William’ın, babasının birçok görevini şimdiden devralmaya başlamasının ardından ekibini de kurduğu söylendi.