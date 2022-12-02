Güzel spiker Hande Sarıoğlu, sosyal medyadan verdiği pozlarla konuşulmaya devam ediyor. "Kraliçe Hande" olarak nam salan spiker, kusursuz fiziği ile görenleri kendisine hayran bırakıyor.

19 Eylül 1988 tarihinde Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dünyaya gelen Hande Sarıoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.

Üniversiteden mezun olduktan sonra oyunculuğa merak saran Hande, Aşk-ı Memnu dizisinde yer aldı. Sarıoğlu'nun oyunculuk kariyeri uzun soluklu olmadı.Güzel isim, spikerlik alanında ilerlemeye başladı ve 13 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Habertürk TV'de çalışmaya başladı.

Sporun nabzını tutma konusunda usta olan Hande Sarıoğlu, Emin Çağlar ve Fatih Altaylı'nın yorumculuk yaptığı Spor Saati programını sundu.

2 Aralık 2019'daki programda Altaylı ile tartıştıktan sonra programın sunuculuğunu bırakan Hande, Habertürk'te spor haberlerini suınmaya ise devam etti.

Ancak sosyal medya hesabından yayınladığı bir oryantal dans nedeniyle, işine son verildiğini açıkladı. Hande Sarıoğlu'nun işine dansı yüzünden son verilmesi, günlerce sosyal medyadan konuşuldu.

Birçok spor kanalında bile Hande Sarıoğlu'nun olayı konuşulurken, güzel spikerin yıldızı bir anda parladı. Sarıoğlu bu olayın ardından, dijital platformlara yöneldi.

Şu sıralar Ertan Süzgğn ile program yapan ve iddia yorumları yayınlayan Hande Sarıoğlu, sporseverlerin gözdesi haline geldi.

Sosyal medya hesabından cesur karelerini paylaşan ve sık sık kalça dansı yapan Hande'ye özellikle erkeklerden yorum yapıyor. Kraliçe Hande diye de ayrı bir hesap açan spiker, görenlerin aklını başından alıyor.

Kusursuz fiziğini sergilemekten çekinmeyen ve kalça dansları ile olay olan Hande Sarıoğlu, sarı elbisesi ile poz verdi. Görenin ise adeta nutku tutuldu.

Hande Sarıoğlu'na yorum yağdı

Birçok alanda spikerlik yapan Hande Sarıoğlu, Youtube üzerinden hayranları ile buluşuyor. Ertan Süzgün ile bir program yapan Sarıoğlu, görselliği ile çok konuşuluyor.

Kalça dansı yapan ve programa farklı kıyafetlerle çıkan Hande, sarı elbisesi ile poz verdi. Görenler ise yorum yağdırdı. Hande Sarıoğlu'nu çok beğenen hayranlarından birinin, "Yemeğin salçalısı Hande'nin...??" yorumu olay oldu.

Son sözleri olay oldu

Artan doğal gaz faturalarına dair kendince önlem aldığını söyleyen spiker, yorumuyla izleyicileri güldürdü. Doğal gaz yakmadığını söyleyen Sarıoğlu, "Kar, kış, kıyamet... Biz arkadaşlar doğal gaz faturası ödemiyoruz çünkü evde doğal gaz yakmıyoruz. Neden çünkü ben alev alev yanıyorum. Benim ateşimle ısınıyoruz." dedi. Sarıoğlu, sözlerinin devamında da Gülşen'in "Bir İhtimal Biliyorum" şarkısını söyledi.