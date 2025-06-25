Kurtlar Vadisi yıldızı bombayı verdi: Geri dönüyoruz

Bir döneme damgasını vuran fenomen dizi Kurtlar Vadisi, yalnızca hikâyesiyle değil, unutulmaz karakterleriyle de hafızalara kazındı.

O karakterlerden biri olan "Pala"yı canlandıran Yüksel Arıcı, son açıklamalarıyla gündeme oturdu.

Son olarak 2017 yılında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde izleyici karşısına çıkan Arıcı, hayranlarını heyecanlandırdı.

YENİ PROJE GELİYOR

Pala karakterinin çok sevildiğini belirten Arıcı, bu sevginin yeni bir yapım fikrine ilham verdiğini söyledi.

Yüksel Arıcı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Pala çok kötü bir karakter olmasına rağmen Türkiye bu karakteri çok sevdi. Biz de arkadaşlarla bir araya geldiğimizde şöyle bir fikir ortaya çıktı: Pala karakterinin merkezde olduğu ama tamamen farklı bir hikâyeye sahip bir film yapalım. Şu anda bu projeyi hayata geçirmek için hazırlıklara başlıyoruz."