7 bölüm çekildi; İddialı dizi için final vakti

Aynı Yağmur Altında dizisi, final bölümüyle 29 Mart 2026 Pazar günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak.

Yapımcılığını Osman Enes Yakut üstlenirken, yönetmen koltuğunda Ali Balcı ve Işılsu Günday yer alan dizi, son kez ekrana gelecek.

Kadrosunda Hülya Avşar, Bahar Şahin, Burak Tozkoparan, Nülsu Berfin Aktaş gibi isimlerin yer aldığı dizi, bazı sahneleri ile gündem olmuştu.

FİNAL BÖLÜMÜ

Final bölümünde Umur'un yıllardır gizlediği sır açığa çıkıyor.

Ali'nin bu gerçeği yüzüne vurması, Karanoğlu konağında tüm ilişkileri sarsıyor.

Umur ile Fazilet arasındaki geçmiş ve kaybedilen bebeğe dair ortaya çıkan detaylar, Ali ile Umur arasında sert bir hesaplaşmaya neden oluyor.

Rosa, Koray'ın içindeki yaraları fark ederek ona ilk kez şefkatle yaklaşırken, yaşadığı manevi dönüşümle Müslüman olmaya karar veriyor.

Finalde en büyük kırılma Ali'nin kararıyla yaşanıyor.

Rosa'ya olan duygularını geride bırakan Ali, Beliz ile evlenmeyi kabul ediyor.

Ali ve Rosa, aşkın her şeyi değiştiren gücüyle kendi yollarını yeniden çiziyor.