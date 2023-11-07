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Kurtlar Vadisi'ndeki o detayı duyanlar şok oldu! Süleyman Çakır'ın gençliğini bakın kim oynamış

Kurtlar Vadisi'ndeki o detayı duyanlar şok oldu! Süleyman Çakır'ın gençliğini bakın kim oynamış Kurtlar Vadisi dizisi hakkında ortaya çıkan bir gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Bu bilgiyi duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi..

ensonhaber.com Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi isimli dizi hakkında ortaya çıkan bir gerçek duyanları şok etti. Yayınlandığı dönem büyük bir kitleye ulaşan ve günümüzde dahi eski bölümleri ile popülerliğini yitirmeyen dizi Türk televizyon tarihinin en sevilen yapımları arasındaki yerini aldı. Dizide Süleyman Çakır karakterini canlandıran Oktay Kaynarca dizisinin en sevilen isimleri arasında yer alıyordu. Oktay Kaynarca hakkında ortaya çıkan bir gerçek duyanları büyük şaşkınlığa uğrattı. Dizide zaman zaman Süleyman Çakır'ın gençlik yılları gösterilerek eskilere dönülüyordu. Bu sahnelerde Süleyman Çakır'ın gençliğini oynayan kişinin kimliği sosyal medyada gündem oldu. Dizide Süleyman Çakır'ın gençliğini oynayan kişinin kimliği ortaya çıktı. Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın gençliğini oynayan kişinin Oktay Kaynarca'nın öz kardeşi olduğu ortaya çıktı. Süleyman Çakır'ın gençliğini Oktay Kaynarca'nın kardeşi Turgay Kaynarca'nın oynadığı duyanlar büyük şaşkınlık yaşadı. İşte Oktay Kaynarca'nın kardeşi Turgay Kaynarca..