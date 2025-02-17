Kurtlar Vadisi'nin Duran Emmi'sinin son hali görüntülendi

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Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi, yoğun ilgi gördü.

Dizinin oyuncuları ise akıllara kazındı.

O isimlerden biri de 'Duran Emmi' rolüne hayat veren oyuncu Kurtuluş Şakirağaoğlu'ydu.

Dizide kısa bir rolü olmasına rağmen oynadığı sahnelerle unutulmayan isimlerden biri olan Duran Emmi'nin son hali bir restoranda görüntülendi.

'YILLAR EMMİDEN HİÇBİR ŞEY ALMAMIŞ...'

Duran Emmi'nin yıllara meydan okuyan görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Paylaşıma kısa sürede beğeni yağdı.

Ayrıca 'Yıllar emmiden hiçbir şey almamış', 'Duran Emmi geldi deyiver kızım' ve 'Gara Gado'nun hikayesini anlat emmi' yorumları peş peşe geldi.

İşte Duran Emmi'nin son hali...