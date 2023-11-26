Kurtlar Vadisi’nin yıldızıydı! Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2024 yeni yarışmacısı… Survivor 2024 için heyecan dorukta! Acun Ilıcalı bir yarışmacıyı daha açıkladı. Bir dönem Kurtlar Vadisi dizisinde yer alan ünlü isim Survivor 2024 kadrosunda!

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TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'ın merakla beklenen yeni sezonu için heyecan dorukta.

Yapımcı Acun Ilıcalı, yeni sezonda yarışacak isimleri tek tek duyurmaya devam ediyor.

Survivor All Star 2024 kadrosu, büyük bir merakla şekillenirken son katılım ise büyük bir sürprize neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan çekilen Turbo Turabi'nin yerine, ünlü oyuncu Ersin Korkut katılmıştı.

Acun Ilıcalı, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yeni yarışmacıyı duyurdu. Meğer bir zamanlar Kurtlar Vadisi’nde Memati’nin adamını canlandırmış…

Hakan Hatipoğlu Survivor 2024 kadrosunda!

Bir dönem Kurtlar Vadisi'nde Memati'nin adamını canlandıran, uzun zamandır da Survivor yorumculuğu yapan Hakan Hatipoğlu, Survivor 2024 kadrosuna katıldı.

Acun Ilıcalı, Hakan Hatipoğlu'nun katıldığını şu sözlerle duyurdu:

“Yıllardır başarıyla Survivor'ı yorumlayan Hakan, Survivor All Star performansı açıkladığımızda 'Ben de orada olmalıyım.' dedi ve biz de seve seve kabul ettik.

Yorumlarının hayranı olduğum Hakan'ın parkurlardaki performansını merakla bekliyorum ama şu bir gerçek ki Hakan Hatipoğlu Survivor'a renk katacak.”