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Kuruluş Osman 145. bölüm fragman: Mehmet Bey, Alaeddin'in sonunu getirdi! Gonca yıkılacak...

Kuruluş Osman 145. bölüm fragman: Mehmet Bey, Alaeddin'in sonunu getirdi! Gonca yıkılacak... Her Çarşamba izleyicileri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisi, dün akşam bir kez daha rekor kırdı. Diziden yeni bölüm fragmanı geldi. Mehmet Bey, Alaeddin ve Gonca aşkını sonsuza kadar bitiriyor. Alaeddin son nefesini veriyor. İşte yeni bölüm fragmanı...