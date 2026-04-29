Yeraltı oyuncularının gerçek yaşları: Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu, Sümeyye Aydoğan, Deniz Can Aktaş…

Now Tv’nin reyting rekortmeni Yeraltı dizisi, aksiyon dolu sahneleri ve zengin kadrosuyla dikkat çekiyor.

Dizinin hayranları, her hafta karakterlerin kaderini takip ederken bir yandan da sevdikleri oyuncuların gerçek hayatlarına dair detayları araştırıyor.

İşte Deniz Can Aktaş'tan Devrim Özkan'a, Uraz Kaygılaroğlu'ndan Mehmet Yılmaz Ak'a kadar sevilen yıldızların güncel yaşları ve doğum tarihleri:

Deniz Can Aktaş

Dizide "Haydar Ali" karakterine hayat veren 32 yaşındaki yakışıklı oyuncu Deniz Can Aktaş, 28 Temmuz 1993 tarihinde İstanbul’da doğdu.

Uraz Kaygılaroğlu

"Bozkurt" karakteriyle fırtınalar estiren 38 yaşındaki başarılı oyuncu ve sunucu Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 doğumlu.

Devrim Özkan

Dizinin kadın başrolü 27 yaşındaki Devrim Özkan, 2 Eylül 1998’de Muğla’da dünyaya geldi. Genç yaşına rağmen sergilediği performansla dikkat çeken Özkan, dizide "Ceylan" karakterini canlandırıyor.

Mehmet Yılmaz Ak

Karakter oyunculuğundaki başarısıyla bilinen Mehmet Yılmaz Ak, 8 Şubat 1986 Diyarbakır doğumlu. Şu an 40 yaşında.

Sümeyye Aydoğan

Kadronun en genç yıldızlarından biri olan Sümeyye Aydoğan, 2 Nisan 1999 doğumlu. 27 yaşındaki oyuncu, hem oyunculuğu hem de duru güzelliğiyle son dönemin en popüler isimleri arasında.

Burak Sevinç

Müzisyen kimliğiyle de tanınan Burak Sevinç, 27 Ekim 1985 tarihinde Zonguldak’ta dünyaya geldi. Şimdi 40 yaşında.

Ülkü Hilal Çiftçi

Dizinin en küçük ama en yetenekli isimlerinden Ülkü Hilal Çiftçi, 11 Ocak 2009 doğumlu. Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan 17 yaşındaki Çiftçi, profesyonelliğiyle takdir topluyor.

Hakan Çelebi

Bozo’nun sert mizaçlı kardeşi "Paşa" karakteriyle büyük çıkış yakalayan Hakan Çelebi, 1996 İstanbul doğumlu. Şu an 30 yaşında.

Koray Şahinbaş

Yeraltı dünyasının stratejik ismi "Efraim" karakterini canlandıran Koray Şahinbaş, 1972 İstanbul doğumlu. Kariyeri boyunca birçok başarılı projede yer alan 52 yaşındaki deneyimli oyuncu, dizinin kilit figürlerinden biri.

Muhammed Cangören

Dizide Hanoğlu ailesinin otoriter ismi "Don Çiçi"ye hayat veren usta oyuncu Muhammed Cangören, 1 Temmuz 1951 Afganistan doğumlu. Usta oyuncu şimdilerde 74 yaşında.