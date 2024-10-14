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Haber Merkezi

Tarihi dizilerin vazgeçilmezi olan Kuruluş Osman, her bölümde izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Burak Özçivit ve Özge Törer’in etkileyici performanslarıyla dikkat çeken dizi, aksiyon dolu sahneleri ve tarih kokan atmosferiyle yine gündemde.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Osman Bey’in yeni düşmanlarına karşı geliştirdiği stratejiler izleyiciyi heyecanlandırırken, ittifak arayışları ve obadaki gizli oyunlar gerilimi artırıyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman Bey, yeni düşmanlarına karşı hem savaş hem de diplomasi yollarını kullanarak zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor.

Kayı Obası'nda artan gerilimle birlikte, Osman Bey’in düşmanlarıyla nasıl bir strateji izleyeceği büyük bir merak konusu.

İhanetlerin gölgesinde geçen bu süreçte, Osman Bey’in güçlü duruşu ve ittifak arayışları dikkat çekiyor. Bu bölümde, Osman Bey’in kaderi kadar Kayı Obası’nın geleceği de tehlikede!

İşte Kuruluş Osman 167. Bölüm 2. Fragman…