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Kuruluş Osman'da olay yaratan karar! O karakter değişimiyle dumur etti: "Osman Bey kellesini alacak"

Kuruluş Osman'da olay yaratan karar! O karakter değişimiyle dumur etti: "Osman Bey kellesini alacak" Yeni bölümleriyle reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisindeki bir karakter, herkesi şoke etti. Karakterin değişimi yayınlanan yeni bölümlerde net bir şekilde görüldü.