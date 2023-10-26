Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman, devam ediyor.
Burak Özçivit'in Osman Bey'e hayat verdiği dizi,yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor ve reytinglerde ilk sırada yer alıyor.
Dizinin yayınlanan son bölümü de hakkını verdi ancak Cerkutay karakterinin değişimi seyirciyi üzdü.
Yakup Bey ile karşı karşıya gelen Osman Bey'in Cerkutay'ın tavrı karşısında şaşırdığı görülürken, seyirci ise bir oyun oynandığını düşündü.
Seyirci merak içinde
Yenişehir Saray'ına dönen Cerkutay'ın Osman Bey'e tamamen sırtını dönmesine inanamayan seyirci, ilerleyen bölümleri merakla beklemeye başladı.
Yeni fragman rekor kırdı
Dizinin dün yayınlanan yeni bölümünün ardından Youtube üzerinden görücüye çıkan fragmanı heyecanı da doruğa çıkardı.