Kuzey Yıldızı'nın Feride Mollaoğlu'su düğmelerini açık bıraktı, frikik vermeye ramak kaldı! 'Aklımızı aldın'

Şu sıralar Adı Sevgi dizisinde yer alan, Elif Türkan karakterine hayat veren Gizem Güneş, sosyal medya pozlarıyla güzelliğini kanıtlıyor. Son olarak düğmelerini açtığı beyaz kıyafetiyle yıktı geçti.

Süreç Film imzalı, ilk bölümü 14 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini ve senaryosunu Ersoy Güler'in üstlendiği Kuzey Yıldızı, Karadeniz'in eşsiz doğasında çekildi.

Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin başrolünde yer aldığı dizide Gizem Güneş, Feride Mollaoğlu'na hayat verdi.

30 Kasım 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen genç isim, ilk oyunculuk deneyimini 2007 yılında rol aldığı Binbir Gece dizisi ile yaşadı.

Ancak asıl ününe Kuzey Yıldızı ile ulaşan genç ve güzel isim, şimdilerde Adı Sevgi dizisinde başrolü oynuyor.

Yunus Emre Yıldırımer ile yer alan ve bir öğretmeni canlandıran Güneş, akıllarda hala Feride Mollaoğlu olarak yer alıyor.

Genç yaşında başrol oynama deneyimine sahip olan Gizem Güneş, kısa süre içerisinde Instagram'da 1 milyondan fazla takipçiye ulaştı.

Sosyal medya pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken Gizem Güneş'in beyazlar içerisindeki hali kuğuya benzetildi.

GİZEM GÜNEŞ'TEN FİZİK ŞOV!

İçimdeki Fırtına ve Kanatsız Kuşlar dizilerinde yer alan Gizem Güneş, Adı Sevgi dizisinde genç ve idealist bir öğretmene hayat veriyor.

Farklı bir rolde izlediğimiz Gizem Güneş'in güzelliği ve oyunculuğu ise yine beğeni topladı. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan genç isim, diziyi solladı diyebiliriz.

Beyaz pantolon ve mini bir üst giyen Güneş, düğmelerini açık bıraktı. Gözüne güneş gözlüğü takan ve yaz aylarını getirdiğini haber veren ünlü ismin bu karesi sosyal medya kullanıcıları tarafından uzun süre konuşuldu.

Dizinin hayranları, "Feride Mollaoğlu'na bak sen!" demeden geçmeyi ihmal etmedi.