'La Casa de Papel bitiyor' diye üzülmeyin, sürpriz yolda! O karakterin dizisi geliyor

'La Casa de Papel bitiyor' diye üzülmeyin, sürpriz yolda! O karakterin dizisi geliyor

Dünya çapında fenomene dönüşen La Casa de Papel dizisi sona yaklaşırken sürpriz bir gelişme yaşandı. Netflix, dizinin ana karakterlerinden Berlin'e odaklanan 'Berlin' dizisinin çekileceğiin duyurdu.

Online dizi ve film izleme platformu Netflix'in 2017 yılında yayınladığı ve bu tarihten itibaren dünyanın gündemine oturan dizilerden biri olan La Casa de Papel, ne yazık ki artık yolun sonuna geldi.

5 sezon ve toplamda 41 bölümle izleyicilerle buluşan popüler İspanyol drama dizisi La Casa de Papel, 3 Aralık Cuma günü yayına girecek son beş bölümüyle birlikte izleyenlerine veda edecek.

Ancak ülkemizde de çok sevilen La Casa de Papel'in vedasına iki gün kala bugün hayranlarını sevindirecek sürpriz bir haber geldi.

PEDRO ALONSO OYNAYACAK

La Casa de Papel evrenini genişletmeye karar veren Netflix, yeni bir dizi için harekete geçti. ve Twitter hesabından La Casa de Papel'in 'spin-off' dizisinin yolda olduğunu duyurdu.

'Spin-off' popüler dizilerin sevilen karakterlerinden yola çıkarak çekilen yapımlara verilen isim.

Netflix'in ''Soygunun sonu geliyor olabilir ancak hikaye devam ediyor. Berlin: New Series. 2023'te geliyor'' paylaşımından anlaşıldığı üzere yeni dizinin odağında, en sevilen ve tartışmalı karakterlerden Andrés de Fonollosa, herkesin bildiği adıyla Berlin yer alacak.

Tabii Berlin dizisindeki karakteri de LCDP'de Berlin’e hayat veren 50 yaşındaki İspanyol oyuncu Pedro Alonso canlandıracak.

Netflix, Berlin dizisinin 2023 yılı içinde yayınlanacağını da açıkladı. Ancak dizi hakkında verilen bilgiler, yalnızca bunlarla sınırlı kaldı.

EKİBİN İKİ NUMARALI LİDERİYDİ

Ekibin iki numaralı lideri olan Berlin, ana dizi La Casa de Papel'in sonunda, İspanya Bankası soygununu The Professor ve Palermo ile planlıyor ve gerçekleştirmeye çalışıyordu.

SQUID GAME OYUNCUSU KORE VERSİYONUNDA 'BERLİN' OLACAK

La Casa de Papel, resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda ise hem 'Squid Game' hem de 'La Casa de Papel' hayranlarını aynı potada eritmeyi başardı.

La Casa De Papel'in Güney Kore versiyonunda Squid Game'in başrol oyuncularından Park Hae-soo'nun Berlin karakterine hayat vereceğini duyurdu.

Park, Squid Game'de başroldeki Seong Gi-hun karakterinin çocukluk arkadaşı ve oyunlardaki eşlikçisi Cho Sang-woo karakterini canlandırıyordu.

Netflix'te yayınlanacak olan La Casa de Papel'in Kore versiyonu, 2022 yılında izleyenleriyle buluşacak.