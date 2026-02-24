Lvbel C5’in çocukluk fotoğrafı viral oldu: İşte "Bu çocuk o mu?" dedirten kare…

Bir dönem "Hav Hav" şarkısıyla eleştirilen Lvbel C5, bu kez çocukluk fotoğrafıyla gündeme geldi.

Özellikle pop dünyasının önde gelen isimlerine yönelik sert çıkışları ve girdiği ağız kavgalarıyla manşetlerden düşmeyen ünlü rapçinin, sosyal medyada hızla yayılan çocukluk fotoğrafı hayranlarını ve takipçilerini şaşkına çevirdi.

Bugünkü iddialı imajından çok uzak olan bu masum görüntü, kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

İşte o kare:

KAREYE YORUM YAĞDI

Ünlü rapçinin çocukluk yıllarında denizde çekilmiş samimi bir karesi ortaya çıktı.

Objektiflere neşeyle poz veren küçük Süleyman Burak Bodur’un bu masum hali, kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Hayranları fotoğrafın altına "Bakışlar o zamandan belliymiş" ve "Hiç değişmemiş" şeklinde binlerce yorum bıraktı.