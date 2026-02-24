Taşacak Bu Deniz Eleni ölecek mi? "Dizi biter" iddiası! İşte akıbeti...

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, son bölümüyle izleyiciyi adeta nefessiz bıraktı.

Fadime ile birlikte kaza yapan Eleni, karlar içerisinde mahsur kaldı.

Yeni bölüm fragmanında kalbinin durduğu görülen Eleni’nin akıbeti, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Dizinin merkezinde yer alan ve hikayenin yönünü belirleyen karakterin bu kritik sahnesi, "veda mı edecek" sorularını da beraberinde getirdi.

ELENİ ÖLECEK Mİ

Ava Yaman'ın oynadığı başrol karakteri Eleni için senaryo gereği büyük bir kırılma yaşanabileceği konuşulurken, bazı izleyiciler bunun dramatik bir ters köşe olabileceğini savunuyor.

Yapım ekibinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, yeni bölüm fragmanları ve kulis iddiaları merakı daha da artırmış durumda.

Şimdi herkes aynı sorunun yanıtını arıyor: Eleni gerçekten ölecek mi, yoksa bu bir dönüm noktası mı...

Hikayenin akıbeti, cuma akşamki bölüm ile birlikte netleşecek.