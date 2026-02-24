3 bölüm yayınlanmıştı! Aynı Yağmur Altında'nın günü değişti...

ATV’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında gün değiştirdi. Dizi artık Pazar akşamları ekrana gelecek.
ATV'de yayınlanan çiçeği burnunda dizi Aynı Yağmur Altında; Hülya Avşar, Burak Tozkoparan, Nilsu Berfin Aktaş, Bahar Şahin gibi isimleri bir araya getiriyor.
Londra'dan İstanbul'a uzanan etkileyici bir aşk hikâyesini konu alan dizi, pazartesi akşamları yayına başladı.
4 bölümü ekrana gelen Aynı Yağmur Altın ile ilgili flaş bir karar alındı.
Yayınlanan fragman ile birlikte dizinin yayın gününün değiştiği öğrenildi.
YENİ YAYIN GÜNÜ
Reyting etkisi nedeniyle yayın günü değiştiği öne sürülen Aynı Yağmur Altında dizisi, artık pazartesi değil pazar akşamları yayınlanacak.
