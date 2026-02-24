Taşacak Bu Deniz 20. bölüm 2. fragman: Eleni'nin kalbi durdu

Ekranların reyting rekortmeni Taşacak Bu Deniz, 20. Bölüm ikinci fragmanıyla izleyiciyi derinden sarsacak. Hastaneye kaldırılan Eleni ve Fadime ölecek mi? İşte Taşacak Bu Deniz 20. bölüm 2. fragmanı…
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, 20. bölüm ikinci fragmanıyla gündeme oturdu.
Yeni tanıtımda dikkat çeken gelişmeler, cuma akşamı heyecanı zirveye taşıyacak.
Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman’ın yer aldığı yapımda, yaşanacak gelişmeler merak ediliyor.
Peki, cuma akşamı ekranlara gelecek bölümde neler olacak?
ELENİ’NİN KALBİ DURUYOR
Fadime ve Eleni’nin içinde bulunduğu aracın freni tutmuyor. İkili yaptıkları kazanın ardından hastaneye kaldırılacak.
Eleni’nin kalbi duracak. Peki, Eleni yaşayacak mı?
İşte Taşacak Bu Deniz 20. bölüm 2. fragman:
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi