Mahsun J 2. sezon yayınlandı mı? Mahsun J 2. sezon ne zaman?

Hüseyin Topuz

GAİN platformunun popüler dizisi Mahsun J'nin 2. sezon tarihi son günlerde gündemde yer alıyor.

İzleyenlerin merakla beklediği Mahsun J'nin ikinci sezon çekimleri 28 Ocak 2025 tarihinde başlamıştı.

Yapım şirketi tarafından yapılan açıklamada, dizinin 2. sezonunun 13 bölümden oluşacağı ve GAİN'de yayınlanacağı açıklanmıştı.

İlk sezonu 26 Ocak 2024'te başlayan ve 8 Mart 2024'te 8. bölümüyle sezon finali yapan dizi, kısa sürede GAİN'in en popüler yapımlarından biri haline geldi.

Başrolünde Mahsun Karaca'nın yer aldığı dizinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak uyandırdı.

Peki, Mahsun J 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte yanıtı...

Mahsun J 2. sezon ne zaman?

Mahsun J, 2. sezonuyla 25 Nisan Cuma (bugün) günü yayınlandı.